POL-DU: Röttgersbach: Jugendliche stehlen Feuerwerkskörper - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am frühen Montagabend (29. Dezember, 17:25 Uhr) stahlen vier Jugendliche in einem Discounter an der Kaiser-Friedrich-Straße Feuerwerkskörper und flüchteten anschließend.

Mitarbeiter konnten einen der Täter zunächst aufhalten, dieser riss sich jedoch los und verletzte dabei eine 51-jährige Mitarbeiterin leicht am Finger. Sie gab an, dass keine ärztliche Behandlung erforderlich war.

Die vier Jugendlichen werden auf 13 bis 17 Jahre geschätzt. Einer von ihnen wird als etwa 1,90 Meter groß, mit dunkler Hautfarbe und bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans beschrieben. Die anderen drei Täter trugen ebenfalls dunkle Jacken und Jeans. Ein Unbekannter hatte schwarze Locken, ein weiterer trug eine weiße Mütze.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den jungen Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

