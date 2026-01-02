Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mann schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Die Polizei ist am Neujahrsabend (1. Januar, 19 Uhr) zu einem Mehrfamilienhaus an der Moltkestraße gerufen worden, weil sich ein Mann (35) zuvor gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau (30) verschafft hatte.

In der Wohnung soll der 35-Jährige ihren neuen Partner (29) mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Die 30-Jährige versuchte daraufhin ihren Ehemann von der weiteren Tatausführung abzubringen. Hierbei verletzten sich beide gegenseitig.

Der Angreifer flüchtete letztendlich verletzt aus der Wohnung. Einsatzkräfte der Polizei trafen ihn auf der Straße vor dem Wohnhaus an und nahmen ihn vorläufig fest.

Rettungskräfte brachten alle Beteiligten zur Behandlung in Krankenhäuser. Der 29-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Unter ihrer Sachleitung richtete die Polizei Duisburg noch am Donnerstagabend eine Mordkommission ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der 35-Jährige am Freitag (2. Januar) einem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell