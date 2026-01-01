Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei zieht Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026

Duisburg (ots)

Auch in diesem Jahr mussten die Einsatzkräfte der Polizei wieder zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Zwischen 16 und 6 Uhr gab es insgesamt 371 Einsätze in Duisburg - darunter zahlreiche Ruhestörungen, Streitereien oder der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerk.

Hier die konkreten Zahlen:

Insgesamt gab es im besagten Zeitraum 32 Ruhestörungen - hauptsächlich wegen zu lauter Partys. Knapp 46 Mal gab es Einsätze wegen vermeintlichen unsachgemäßen Gebrauchs von Feuerwerk. Gegen 00:05 Uhr kontrollierte die Polizei am Hochemmericher Markt zum Beispiel einen 25-Jährigen und fand mehrere erlaubnispflichtige, nicht frei verkäufliche Feuerwerkskörper mit erhöhtem Gefahrenpotential in seinem Kofferraum. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt. Der Mann bekam eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

In mehreren Fällen kam es zu Beleidigungen, Widerständen und Angriffen auf Einsatzkräfte: Im Bereich der Grillostraße wurde gegen 00:20 Uhr ein Feuerwehrmann mit einem Böller beworfen und musste in der Folge in einem Krankenhaus behandelt werden. In vier weiteren Fällen wurden auch Polizeibeamtinnen und -beamte absichtlich mit Raketen oder Böllern beschossen, was einen tätlichen Angriff bzw. eine versuchte gefährliche Körperverletzung darstellt - beispielsweise gegen 2:10 Uhr im Bereich der Weseler Straße. Hier war die Polizei gerade dabei einen Feuerwehreinsatz abzusichern. Hier hing es nur vom Zufall ab, dass keiner der Beamten verletzt wurde.

Außerdem warf ein 25-Jähriger gegen 23 Uhr auf der Moerser Str. / Ecke Ottostraße in Hochheide einen Böller auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug - ohne zu ahnen, dass er damit einen Zivilwagen der Polizei traf. Die Beamten waren zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Sie brachten den Mann in den Polizeigewahrsam und schrieben eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Insgesamt hat es 37 Brandeinsätze in Duisburg gegeben. Unter anderem brannte gegen 00:30 Uhr auf der Weseler Straße in Marxloh ein E-Scooter. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Gegen 00:10 Uhr hat es auch auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in einem Brautmodengeschäft gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei musste anrücken, weil sich Schaulustige vor dem Laden versammelt hatten.

In einigen Fällen kam es zu einem illegalen Gerbrauch einer Schreckschusswaffe. Gegen 22:50 Uhr schoss beispielsweise im Bereich der Eberhardstraße in Homberg ein 44-Jähriger mehrfach mit einer PTB-Waffe in die Luft. Beamte stellten die Waffe sicher und schreiben eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Im Laufe der Nacht ist die Duisburger Polizei zu mehreren Einsätzen wegen Körperverletzungen gerufen worden. Es wurden 24 Platzverweise erteilt. Außerdem brachten Beamtinnen und Beamten acht Personen ins Gewahrsam, weil sie aggressiv waren oder Platzverweisen nicht nachgekommen sind.

Vor allem im Vergleich zu vergangenen Jahren ist der Jahreswechsel aus polizeilicher Sicht vergleichsweise ruhig verlaufen. Das Konzept mit einer Mischung aus starken Kräften in Uniform und in zivil sowie mit der Videobeobachtungsanlage an der Pauluskirche Hochfeld ist aufgegangen. Die Polizei konnte dadurch flexibel auf verschiedene Einsatzlagen reagieren. Für den Leitenden Polizeidirektor und Leiter des Silvestereinsatzes in Duisburg, Jörg Hansmeyer, gibt es allerdings einen Wehrmutstropfen: "Wenn Einsatzkräfte - egal, ob von Feuerwehr, Rettungsdienste oder Polizei - angegriffen oder sogar verletzt werden, können wir nie ganz zufrieden sein. Deswegen wird die Polizei auch in den kommenden Jahren bei solchen Angriffen und Regelverstößen hart durchgreifen".

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell