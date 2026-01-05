Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Nach Streit: 35-Jähriger schießt mit Druckgaswaffe

Duisburg (ots)

Wegen eines bereits länger andauernden Streits soll ein 35-Jähriger an Neujahrsnachmittag (1. Januar, gegen 13:30 Uhr) auf der Kirchstraße einen 42-Jährigen verfolgt und mit einer Druckgaswaffe in seine Richtung geschossen haben. Die Polizei hat mit einem durch die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragen und durch einen Richter des Amtsgerichtes Duisburg angeordneten Beschluss seine Wohnung durchsucht. Die Beamten fanden diverse weitere Waffen gefunden und stellten diese sicher. Nach Überprüfung steht fest: Alle Waffen sind legal. Der 35-Jährige bekam eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Denkbar ist auch, dass er wegen seines Verhaltens mit einem Waffenverbot belegt wird. Auch sein Kontrahent muss sich mit einer Anzeige wegen des Versuchs einer gefährlichen Körperverletzung auseinandersetzen, weil er den 35-Jährigen mit Pfefferspray besprüht haben soll.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell