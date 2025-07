Waldbreitbach (ots) - Am 09.07.2025 traten vermeintlich professionelle Dachdecker in Waldbreitbach in Erscheinung. In zwei Fällen boten diese den Geschädigten an, deren Dächer sowie Dachrinnen für einen vergleichsweise niedrigen Preis zu erneuern. Nachdem die Arbeiten fast abgeschlossen waren, forderten die Täter unverhältnismäßig hohe Geldbeträge von den ...

