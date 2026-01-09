Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohngebäude: Unbekannte Täter beschädigen Fenster

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (6. Januar 2026), 10:00 Uhr und Donnerstag (8. Januar 2026), 10:15 Uhr kam es an der Wasserstraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster und drangen so in Räumlichkeiten ein. Diese durchsuchten die Täter und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

