Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Vorfahrt missachtet: Zwei schwerverletzte Personen nach Kollision von zwei Pkws

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Donnerstag (8. Januar 2026) kam es gegen 20:20 Uhr im Kreuzungsbereich Grefrather Landstraße / Venloer Straße in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Grefrath befuhr mit einem Mercedes die Grefrather Landstraße in Fahrtrichtung Grefrath und beabsichtigte an der Unfallörtlichkeit seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Aus der entgegenkommenden Fahrtrichtung befuhr ein 30-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Straelen die Grefrather Landstraße mit einem Citroen und beabsichtigte nach links in Fahrtrichtung Straelen-Herongen abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge durch welche eine 28-jährige Frau, welches sich als Beifahrerin im Mercedes befunden hatte, und der 30-jährige Mann aus Straelen schwer verletzten. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen und an einem Ampelmast, in welchen der Citroen durch die Wucht der Kollision gedrückt worden war, entstand Sachschaden. (pp)

