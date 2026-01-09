Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen: Zwei Personen ziehen sich schwere Verletzungen zu

Kalkar-Bylerward (ots)

Am Donnerstag (8. Januar 2026) kam es gegen 10:15 Uhr an der Rheinuferstraße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Kalkar befuhr mit einem Winterdienstfahrzeug (landwirtschaftliches Fahrzeug mit Schneepflug) die Rheinuferstraße aus Fahrtrichtung Kalkar kommend und beabsichtigte nach links auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Mann einen von hinten überholenden Geldtransporter und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Die beiden Insassen des Geldtransporters, ein 60-jähriger Mann aus Herne sowie der 57-jährige Beifahrer aus Gelsenkirchen, zogen sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Winterdienstfahrzeugs blieb unverletzt, während an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell