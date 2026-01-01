Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr am Silvester- und Neujahrstag mehrfach im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Silvester- und Neujahrstag zu mehren Einsätzen alarmiert, wenn auch zu wenigen silvesterbedingten Bränden.

Am 31.12 rückte die Feuerwehr gegen 11 Uhr zur Beseitigung von ausgetretenen Betriebsstoffen, die nach einem Motorschaden die Bochumer Straße verunreinigten, aus. Nachdem die Fläche mit Bindemittel abgestreut wurde, nahmen die Einsatzkräfte das kontaminierte Material zur fachgerechten Entsorgung wieder auf.

Eine weitere Ölspur wurde gegen 14 Uhr in der Straße "Am Leveloh" abgestreut. Da die betroffene Fläche hier größer war, reinigte eine städtische Kehrmaschine anschließend den rund 150 Meter langen Straßenabschnitt.

Kurz vor Neujahr rückten Kräfte gegen 23:30 Uhr zu einem Wasserrohrbruch am Gedulderweg aus. Durch den Rohrbruch war Wasser in den Keller eines Wohnhauses gelaufen. Die Feuerwehr setzte einen Wassersauger ein, um das Wasser zu entfernen. Der zuständige Energieversorger war ebenfalls zum Abschiebern der betroffenen Leitung vor Ort.

Zwischen 0:50 und 1:50 Uhr rückte die Feuerwehr zweimal aus, da abgefeuerte Feuerwerksbatterien unbeaufsichtigt gelassen wurden und sich auf der Straße und am Bürgersteig erneut entzündeten. Die Feuerwehr löschte die Kleinbrände jeweils mit einer geringen Menge Wasser ab. Zwei Einsätze, die aus Sicht der Feuerwehr vermeidbar gewesen wären.

Am Neujahrstag wurde die Feuerwehr um 14:45 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand an der Schevener Straße alarmiert. Der Meldung nach kam es im gesamten Gebäude zu einer Rauchentwicklung. Bei Ankunft der Feuerwehr befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Umgehend wurden mehrere Trupps zur Brandbekämpfung eingesetzt. Es stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung durch einen Defekt an einer Ölheizung verursacht wurde. Die Heizungsanlage wurde durch die Feuerwehr abgestellt und das Gebäude entraucht. Das Wohnhaus konnte anschließend wieder an die Eigentümerin übergeben werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 17 Uhr forderte dann der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr an. Diese half dann einen Patienten aus seinem Wohnhaus in der Alten Bergstraße zum Rettungswagen zu tragen.

Zusammenfassend wurden bei diesem Jahresübergang rund sechseinhalb Einsatzstunden erbracht. Zu den verschiedenen Einsätzen rückten in Summe 77 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte aus.

Foto: Höffken

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel