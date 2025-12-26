Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand im 1. Obergeschoss

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde die Feuerwehr Sprockhövel und der Löschzug Elfringhausen der Feuerwehr Hattingen um 22:46 Uhr zu einem Brand an der Barmer Straße im Ortsteil Gennebreck der Stadt Sprockhövel gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war schwarzer Rauch an einem Fenster im ersten Obergeschoss zu sehen. Das Treppenhaus zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss war verraucht. Die meisten Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Weitere Personen wurden aus dem Hauseingang und Treppenhaus evakuiert und den Rettungsdienst übergeben. Die Sichtung durch den Rettungsdienst ergab keine verletzten Personen. Die Bewohner wurden in der Garage neben dem Gebäude betreut.

Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp unter Atemschutz in das erste Obergeschoss geschickt. Es wurde kein akuter Brand festgestellt, aber es gab noch einige Glutnester. Die Glutnester wurden abgelöscht und das Brandgut wurde durch ein Fenster ins Freie gebracht und weiterhin abgelöscht. Mit einem Überdrucklüfter wurde der vom Brand betroffene Bereich entraucht. Anschließend wurde mit einer Wärmebildkamera überprüft, ob es noch weitere Hitzequellen gab.

Die Bewohner des nicht betroffenen Bereichs konnten kurzzeitig ihre Wohnungen betreten, um benötigte Gegenstände zu holen. Das Erdgeschoss ist weiterhin bewohnbar. Die Bewohner konnten im Erdgeschoss oder bei Freunden untergebracht werden

Während des Einsatzes war die Barmer Straße komplett gesperrt.

Aufgrund des Alarmstichwortes "Brand im Gebäude" waren zu Beginn des Einsatzes 55 Feuerwehrleute vor Ort. Die Hälfte der Einsatzkräfte konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken. Der Einsatz dauerte ca. zweieinhalb Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell