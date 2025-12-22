PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Drehleiter in Haßlinghausen im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag unterstützte die Feuerwehr Sprockhövel den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten zum Rettungswagen. Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und zur Mittelstraße gerufen. Dort wurde ein Patient vom Balkon im 4. Obergeschoss aus mit der Drehleiter heruntergefahren und dem Rettungsdienst zum Weitertransport mit einem Rettungswagen in ein Krankenhausübergeben. Während des Einsatzes war die Mittelstraße zeitweise voll gesperrt, um dort die Drehleiter in Stellung zu bringen und die Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Einsatzende für die Feuerwehr war um 19.50 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

