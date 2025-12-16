PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Signalton in Kita ungefährlich

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 6:20 Uhr zu einem Objekt in der Bahnhofstraße alarmiert. In den Räumlichkeiten einer Kita war ein Signalton zu hören. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude umfangreich. Schlussendlich war der Ton auf eine technische Störung der Anlage für den baulichen Brandschutz zurückzuführen. Die Kita wurde nach 30 Minuten wieder an einen Mitarbeiter übergeben und der Einsatz endete für den ausgerückten Löschzug der Feuerwehr.

Zur Zeit des Einsatzes fand noch kein Betreuungsbetrieb in der Kita statt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

