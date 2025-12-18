Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mitarbeiter einer Baufirma verunfallt

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 14.30 Uhr zur Heidestraße gerufen. Dort war der Mitarbeiter einer Baufirma verunfallt. Aufgrund des Verletzungsbildes und zur Behandlung des Patienten wurde ein Rettungshubschrauber nachgefordert. Die Feuerwehr sicherte die Straße und bereitete den Hubschrauberlandeplatz auf einem angrenzenden Feld der Flurstraße vor. Letztendlich wurde der Patient in Begleitung der Besatzung des Rettungshubschraubers mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Einsatzende für die Feuerwehr war um 15.10 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell