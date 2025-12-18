FW-EN: Brandgeruch im Treppenhaus
Sprockhövel (ots)
Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu zwei Einsätzen alarmiert: Um 20:52 Uhr rückten Kräfte zu einem Mehrparteienhaus in der Hombergstraße aus. Anwohner hatten einen Brandgeruch im Treppenraum wahrgenommen. Der Geruch vor Ort war typisch für angebrannte Speisen auf einem Herd. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnungen des Gebäudes, konnte aber keine Ursache mehr feststellen und die Bewohner konnten in ihre Räumlichkeiten zurückkehren. Der Einsatz endete nach rund 30 Minuten.
Kurz darauf wurde die Feuerwehr zusammen mit dem Rettungsdienst um 21:35 Uhr auf die Querspange alarmiert. Vor Ort stand ein Pkw auf dem Seitenstreifen, da es während der Fahrt bei einem der Insassen zu einem medizinischen Notfall kam. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung. Alsbald erfolgte der Transport in eine Klinik und der Einsatz war für die Feuerwehr beendet.
