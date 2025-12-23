PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettungsdienst mit Drehleiter unterstützt

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagnachmittag forderte der Rettungsdienst gegen 14:30 Uhr die Feuerwehr Sprockhövel nach. Ein Patient musste aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Brinkerstraße zum Rettungswagen transportiert werden. Aufgrund des Gesundheitszustandes und der räumlichen Enge des Treppenhauses wurde dieser Transport mittels einer Drehleiter über ein Fenster der Wohnung durchgeführt. Dazu wurde eine spezielle Aufnahme auf dem Korb der Drehleiter installiert, sodass der Patient samt Trage auf dieser gelagert werden konnte.

Während des Einsatzes war die Brinkerstraße gesperrt. Im Einsatz waren elf ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

