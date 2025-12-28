Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Haßlinghauser Straße gefolgt von weiterem Unfall auf der Bochumer Straße

Am Samstagabend kam es gegen 22 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Haßlinghauser Straße: Bei dem Alleinunfall eines Fahrzeugs kam der Pkw von der Fahrbahn ab und schlug in die Leitplanke ein. Der Fahrer hatte bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte sein Fahrzeug eigenständig verlassen. Er wurde rettungsdienstlich versorgt und anschließend in eine nahegelegene Klinik transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus. Am Unfallfahrzeug wurde der Brandschutz sichergestellt und ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut. Aufgrund der Glätte an der Unfallstelle wurde die Bereitschaft des städtischen Bauhofs angefordert, damit vor Ort Streusalz ausgebracht wurde.

Die Haßlinghauser Straße bliebt während der Maßnahmen in beide Richtungen gesperrt. Der Einsatz endete gegen 23:30 Uhr. Vor Ort waren 21 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen.

Kurz drauf ereignete sich gegen 23:45 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall auf der Bochumer Straße. Ein Fahrzeug prallte hier gegen ein Straßenschild. Der Fahrer wurde rettungsdienstlich versorgt. Die ebenfalls ausgerückte Feuerwehr brauchte vor Ort aber nicht tätig werden.

