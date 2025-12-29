FW-EN: Verletzte Person und Ölspur
Sprockhövel (ots)
Am 28.12.2025 um 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die verletzte Person befand sich in einem Waldgebiet und wurde bereits vom Rettungsdienst betreut. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde das Mehrzweckfahrzeug (MZF) entsendet. Mit dem Fahrzeug, welches geländegängig ist, wurde die verletzte Person zum Rettungswagen transportiert. Die verletzte Person wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde und es waren 11 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Am heutigen Vormittag um 11:10 Uhr wurde eine ca. 50m lange Ölspur auf der Schmiedestraße mit Bindemittel abgestreut. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da eine Fahrspur komplett gesperrt werden musste. Das Bindemittel wurde mittels Kehrmaschine wieder aufgenommen. Es waren 9 Einsatzkräfte für ca. 45 Minuten im Einsatz.
