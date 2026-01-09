Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kontrolle eines Großraum- und Schwertransports: Polizei untersagt die Weiterfahrt

Goch (ots)

Am Donnerstag (8. Januar 2026) wurde durch Beamte der Kreispolizeibehörde Kleve ein Großraum- und Schwertransport im Bereich der B9/Auffahrt BAB 57 in Goch kontrolliert. Die Überprüfung der Gesamtbreite ergab einen Messwert von 3,35m und ein Gesamtgewicht von 29t. Die durch den Landkreis Leer/Niedersachsen beurkundete Genehmigung sah hingegen nur eine Breite von maximal 3m und ein Gesamtgewicht von 19,5t vor. Für die festgestellten Werte lag keine Genehmigung vor und auch die Überbreite war nicht durch entsprechende Tafeln kenntlich gemacht worden.

Im Rahmen der Kontrolle wurde weiter festgestellt, dass der Auflieger für den Transport der Arbeitsmaschine ungeeignet war. Die Reifenaufstandsflächen der Maschine, welche durch die verwendeten Ketten unzureichend gesichert war, ragten beidseitig über die Umrisse des Aufliegers hinaus. Aufgrund der festgestellten Verstöße wurde die Weiterfahrt untersagt und der Großraum- und Schwertransport auf einer Park- und Rastanlage der BAB57 abgestellt. (pp)

