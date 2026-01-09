POL-KLE: Geldern - Erstmeldung Verkehrsunfall: Venloer Straße (B58) aktuell gesperrt
Geldern (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Venloer Straße (B58) in Geldern ist die Straße auf Höhe des Niersbrocker Weg aktuell gesperrt. Weitere Informationen zum Unfall werden durch die Polizei zu einem späteren Unfall veröffentlicht. (pp)
