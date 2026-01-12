Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fenster beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein

Geldern-Veert (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (7. Januar 2026), 17:00 Uhr und Freitag (9. Januar 2026), 18:20 Uhr kam es an der Utrechterstraße in Geldern zu einem Wohnungseinbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster eins Wohnhauses und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell