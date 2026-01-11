POL-KLE: Einbrüche in mehrere Lauben einer Kleingartenanlage
Emmerich am Rhein (ots)
In der Nacht zu Samstag 10.01.2026 brachen unbekannte Täter in 10 Gartenlauben einer Kleingartenanlage an der Speelberger Straße ein. Sie gelangten durch Einschlagen von Fensterscheiben in die Lauben und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zu einer möglichen Tatbeute können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830.(Lst)
