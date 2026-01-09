Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Firmeneinbrüche in Syke und Weyhe - Wehrbleck, Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch in Firma

Am späten Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr sind Unbekannte in einen Bau- und Handwerkermarkt in der Zeppelinstraße eingebrochen. Der oder die Täter warfen einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe und gelangten so in den Markt. Als sie das Büro und den Ausstellungsraum durchsuchten, lösten sie einen akustischen Alarm aus. Ob sie noch Diebesgut vor ihrer Flucht erlangten, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Einbruch in Firma

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sind Unbekannte in eine Lagerhalle einer Firma in der Straße Am Winklerfelde eingebrochen. In der Zeit zwischen 18.00 Uhr bis 04.00 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Sicherheitstor und gelangten so in eine Lagerhalle. Ob sie Diebesgut erlangten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Wehrbleck - Unfall an Kreuzung

An der Kreuzung Sulinger Straße (B 214) / Dorfstraße wurde am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 66-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw an der Kreuzung die B 214 überqueren. Sie befuhr die Dorfstraße aus Richtung Varrel kommend. Dabei übersah sie den Pkw einer 44-jährigen Fahrerin, die auf der B 214 in Richtung Sulingen unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde die 66-jährige Fahrerin leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 8000 Euro.

