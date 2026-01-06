Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Toter bei Wohnungsbrand entdeckt ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr entstand aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der von-Hünefeld-Straße. Die Feuerwehr begann schnell mit den Löscharbeiten. Alle Hausbewohner konnten unverletzt das Haus verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr, in der stark vermüllten Wohnung, einen bereits verstorbenen Mann. Bei dem Gefundenen handelt es sich ziemlich sicher um den 45-jährigen Mieter der Wohnung, der bereits mehrere Monate nicht mehr gesehen wurde.

Nach ersten Erkenntnissen verstarb der Mann bereits vor dem Brand. Derzeit gibt es keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden. Die genaue Todesursache muss noch ermittelt werden. Auch die Brandursache ist noch ungeklärt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell