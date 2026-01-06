Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Varrel, Feuerwerk vor Haustür ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher in Sulingen unter Einsatz eines Messers, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Abend des 03.01.26 gerieten in der Schmelingstraße, im Bereich eines Klettergerüstes am Gymnasium, zwei Gruppen Jugendlicher aneinander. Aus verbalen Streitigkeiten wurde schnell eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei benutzte ein ca. 18- bis 20-Jähriger ein Messer und versuchte sein Gegenüber zu verletzten. Er traf ihn zum Glück nur an der Jacke, die dabei beschädigt wurde. Anschließend flüchteten beide Gruppen.

Der Sachverhalt wurde der Polizei erst in der Nacht, nach einer Bedrohung an der Haustür des Opfers, in Kenntnis gesetzt. Die Gruppe um den "Täter" hatte an der Haustür eines der Opfer geklingelt und lautstark Drohungen ausgesprochen. Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Der Anführer der Gruppe, der auch das Messer benutzte, wird als 18- bis 20 Jahre alt beschreiben. Er trug an dem Abend eine rote Jacke und hörte auf den Namen "Djamal".

Zeugen des Sachverhaltes, oder wer die Person anhand der Beschreibung erkennt, wird gebeten die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu informieren.

Varrel bei Sulingen - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Sachbeschädigung durch Feuerwerk in der Silvesternacht sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte hatten in der Nacht, nach dem Jahreswechsel, eine Feuerwerksbatterie direkt vor die Haustür eines Ehepaares in der Bahnhofstraße gelegt und gezündet. Als die Bewohner am Neujahrsmorgen nachschauten, war die Eingangstür und die Hausfassade beschädigt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell