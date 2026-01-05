Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Aufbrüche auf Firmengelände ---

Diepholz (ots)

In der Zeit von Donnerstag letzte Woche (Neujahr) bis Sonntag haben Unbekannte auf einem Firmengelände in der Industriestraße mehrere Container, einen Wohnwagen und Pkw's aufgebrochen. Der oder die Täter überwanden den Zaun um das Firmengelände. Sie brachen gewaltsam zwei Container und einen Wohnwagen auf. Weiter wurden drei abgemeldete Pkw aufgebrochen und es wurde versucht, einen Pkw kurz zu schließen. Da dies misslang, flüchteten die Einbrecher unerkannt wieder. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, bittet um Zeugenhinweise.

