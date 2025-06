POL-VDKO: BAB48, Gemarkung Hilgert - Vollsperrung mit langem Rückstau nach Unfall durch Reifenschaden

Heiligenroth (ots) - Am 17.06.2025, gegen 12:15 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Montabaur von einer Verkehrsteilnehmerin über einen französischen Transporter, der in Schlangenlinien geführt würde, informiert. Das Fahrzeug befinde sich auf der A3 in Fahrtrichtung Köln, kurz vor der Anschlussstelle Montabaur. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Transporter festgestellt und einer ...

mehr