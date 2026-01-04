Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 04.01.2026

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit einer Katze in Diepholz - Besitzer gesucht

Am vergangenen Dienstagabend, den 30.12.2025 wurde auf der B 69 zwischen Diepholz und Vechta im Bereich Aschen-Schobrink eine schwarz-weiße Katze angefahren und verletzt. Ein Schaden am Pkw ist nicht entstanden. Das Tier wurde anschließend von der Polizei zu einem Tierarzt verbracht und dort versorgt. Der Tierhalter konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Sollte jemand seine schwarz-weiße Katze vermissen, kann über die Polizei Diepholz (Tel.: 05441/9710) der Kontakt zum Tierarzt hergestellt werden, damit das Tier wieder an den Besitzer übergeben werden kann.

Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte in Syke-Okel - 8-jähriges Kind leicht verletzt

Am Samstag, den 03.01.2026, kam es gegen 14:31 Uhr auf der Kreisstraße 121 (An der Beeke) am Ortsausgang Syke-Okel in Fahrtrichtung Sudweyhe zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz befuhr die Straße "An der Beeke" aus Richtung Syke kommend in Richtung Sudweyhe. Am Ortsausgang Syke-Okel geriet das Fahrzeug aufgrund von Straßenglätte zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 8-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Eine 31-jährige Mitfahrerin sowie zwei weitere mitfahrende Kinder blieben unverletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus nach Bremen verbracht. Am Daimler-Benz entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall auf der B51 in Bassum - Pkw überschlägt sich bei winterglatter Fahrbahn

In der Nacht zu Sonntag, den 04.01.2026, kam es gegen 02:33 Uhr auf der Bundesstraße 51 im Bereich Bassum zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer eines Chevrolet befuhr die B51 aus Richtung Twistringen kommend in Fahrtrichtung Bassum. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatten Straßenverhältnissen geriet der Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Graben zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Sulingen verbracht. Weitere Personen waren nicht beteiligt. Am Chevrolet entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Briefkasten durch Feuerwerkskörper zerstört in Twistringen - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend, den 03.01.2026, kam es gegen 21:45 Uhr in der Mittelstraße in Twistringen zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprengten die Täter einen an einem Einfamilienhaus angebrachten Briefkasten mittels eines Feuerwerkskörpers. Der Briefkasten wurde hierbei vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Von der Tat liegen Videoaufzeichnungen vor, die derzeit ausgewertet werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 zu melden.

