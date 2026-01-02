PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Asendorf - Einbruch scheitert ---

Diepholz (ots)

Ein Hausbewohner hat in der Nacht zu Neujahr in der Straße Am Schafkamp einen Einbrecher verschreckt, als dieser versuchte in das Wohnhaus einzubrechen. Gegen 02.00 Uhr hörte der 86-jährige Bewohner, wie jemand versuchte gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus gelangen. Er zögerte nicht lange, schrie den Unbekannten an, so dass dieser die Flucht ergriff. Dem Unbekannten war es nicht gelungen in das Haus einzubrechen. Eine Beschreibung konnte der Hausbewohner aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

