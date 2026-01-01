Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ---

Diepholz (ots)

Am frühen Silvesterabend, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus Sulingen die Bundesstraße 61 mit seinem Pkw aus Sulingen kommend in Fahrtrichtung Bassum und beabsichtigte nach links auf die Landesstraße 374 in Fahrrichtung Ehrenburg abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache übersah der Fahrzeugführer hierbei den entgegenkommenden Pkw eines 28-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die 71-jährige Mitfahrerin des 74-Jährigen sowie der 28-jährige Fahrzeugführer und dessen 27-jährige Mitfahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 24000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell