Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Streitigkeiten, Brände und Polizei mit Feuerwerk beschossen ---

Diepholz (ots)

Die Silvesternacht verlief im Landkreis Diepholz aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Dennoch gab es einige Streitigkeiten, Brände von Mülltonnen und es wurde gezielt mit Feuerwerk auf Polizeibeamte geschossen.

In Sulingen haben Unbekannte beim Eintreffen der Polizei eine Feuerwerks Batterie zielgerichtet gegen die Polizei gezündet. Eine Beamtin wurde am Bein getroffen und leicht verletzt. Ihr Kollege erlitt eine kurzfristige Beeinträchtigung des Hörvermögens. Beide waren aber weiterhin dienstfähig.

In Martfeld und Twistringen gerieten feiernde Personen in Streit, der auch in Körperverletzungen endete. In Twistringen wurde ein 23-jähriger Mann von einem Feuerwerkskörper getroffen und erlitt leichte Verletzungen.

Polizei und Feuerwehr mussten in der Silvesternacht an verschiedenen Stellen zu Bränden ausrücken. Zumeist waren aber zum Glück nur Mülltonnen betroffen. In Stuhr-Seckenhausen gerieten Mülltonnen an einer Garage in Brand. Hier konnte die Feuerwehr Schlimmeres vershindern und die Garage und ein Pkw wurden nur leicht beschädigt. In Weyhe-Leeste brannten auf einem Schulgelände ebenfalls Mülltonnen. In Diepholz geriet, vermutlich durch einen Feuerwerkskörper, eine Hecke und ein Zaun in Brand. Ebenfalls in Diepholz wurde die Fensterscheibe eines Hauses durch einen Feuerwerkskörper zerstört. In Barnstorf brannte ein Altkleidercontainer auf einem Supermarktparkplatz.

