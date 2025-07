Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden: 20-Jährige leicht verletzt worden

Weeze (ots)

Am Samstag (20. Juli 2025) kam es gegen 11:30 Uhr im Bereich der Baaler Straße in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Eine 20-jährige Frau aus Bendorf war als Verkehrsposten, im Rahmen des "Parookaville Festival", im Bereich der Baaler Straße an der Einfahrt zum "Comfort Camping" eingesetzt. Zum Unfallzeitpunkt fuhr eine Frau, welche später wie untenstehend beschrieben werden konnte, in einem schwarzen Hyundai SUV mit niederländischem Kennzeichen, auf den Sperrposten zu. Die 20-Jährige, welche eine Warnweste und eine Kappe trug, kam dabei ihrer Aufgabe nach und verwehrte der Frau, aufgrund fehlender Berechtigung, die Durchfahrt. Nach Angaben der 20-Jährigen ging Sie anschließend zu ihrem Rucksack und bemerkte den Wendevorgang der Autofahrerin nicht. Beim Rückwärtsfahren fuhr die Frau gegen die 20-Jährige, so dass diese in einen Graben fiel und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Fahrerin des SUV entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen und konnte wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - dunkelblonde lockige Haare - beiges Oberteil - blaue Jeanshose - auf der Rückbank des schwarzen Hyundai SUV mit niederländischem Kennzeichen saß ein 4 bis 5 Jahre alter Junge mit blonden Haaren

Die Polizei in Geldern sucht nach der SUV-Fahrerin sowie Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell