Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 31.12.2025

Diepholz (ots)

Sprengung von mehreren Zigarettenautomaten in Diepholz und Rehden

In der Nacht zum Silvestertag kam es in Diepholz und Rehden zur Sprengung von insgesamt drei Zigarettenautomaten. Der Tatzeitraum dürfte hierbei zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr liegen. In Diepholz wurden in der Von-Hünefeld-Straße und in der Straße am Heldenhain zwei Automaten angegangen. In Rehden wurde ein Zigarettenautomat in der Poststraße gesprengt. Über das erlangte Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe an den Automaten dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz unter Telefon, 05441-9710, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Feuerwerkskörpern in Stuhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf dem Gelände eines Supermarktes in der Proppstraße in Groß Mackenstedt zu einem Aufbruch mehrerer Container. In diesen wurden Feuerwerkskörper im Wert von mehreren Tausend Euro gelagert. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu diesen Containern und leerten diese restlos. Die Polizei Weyhe bittet Zeugen der Tat Hinweise unter der 0421-80660 mitzuteilen.

Warnhinweis - Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld in Bassum

Am 30.12.2025 ist es in Bassum zu einem Betrug zum Nachteil einer lebensälteren Frau gekommen. Ein unbekannter Täter hat sich hierbei als Polizeibeamter einer örtlichen Dienststelle ausgegeben und sich unter Verwendung einer Legende zu einer möglichen bevorstehenden Straftat bedient. Die Umstände haben dazu geführt, dass die Geschädigte einem weiteren Täter, der sich an der Anschrift der Geschädigten ebenfalls als Polizeibeamter ausgab, Schmuck und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich aushändigte. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Polizei diesem Zusammenhang, niemals mit der Telefonnummer 110 Personen anruft oder die Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld gefordert wird.

