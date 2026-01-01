POL-DH: --- Nachtrag zur Pressemeldung

Diepholz (ots) - Ein 30-jähriger Mann hat am Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr im Weyher Bruch eine Feuerwerksbatterie (15 Schuss) an einer Pferdeweide gezündet und die Batterie dann auf die Pferdekoppel geworfen, auf der mehrere Pferde waren. Die Pferde erschraken durch den Knall und gingen durch. Nur mit Mühe konnten Verantwortliche die Pferde wieder beruhigen. Zum Glück liefen die Tiere nicht auf eine nahegelegene ...

mehr