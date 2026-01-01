PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Nachtrag zur Pressemeldung ---

Diepholz (ots)

Da die genauen Hintergründe des Einsatzes von Feuerwerk gegen die Polizei in Sulingen noch nicht geklärt sind, bittet die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

