POL-DH: --- Nachtrag zur Pressemeldung ---
Diepholz (ots)
Da die genauen Hintergründe des Einsatzes von Feuerwerk gegen die Polizei in Sulingen noch nicht geklärt sind, bittet die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, um Hinweise von Zeugen.
