Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Martfeld, Sachbeschädigungen auf Marktplatz - Bruchhausen-Vilsen, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Martfeld - Sachbeschädigungen auf dem Marktplatz

In der letzten Nacht kam es auf dem Marktplatz in Martfeld (Alte Bremer Straße) zu diversen Sachbeschädigungen. Zeugen konnten eine größere Personengruppe wahrnehmen, die sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt entfernte. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Syke, Tel. 04242/9690, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Wohnungseinbruch

Bereits am frühen Morgen des 29.12.2025 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Bergstraße in Bruchhausen-Vilsen ein. Das Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht und die Täter entkamen schließlich unerkannt mit dem Diebesgut (Schmuck) in noch unbekanntem Wert. Hinweise nimmt die Polizei in Syke, Tel. 04242/9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

