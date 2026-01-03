Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 03.01.2026

Diepholz (ots)

Vermehrt Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte im Inspektionsbereich

Im gesamten Inspektionsbereich kam es vermehrt zu Verkehrsunfällen, die auf witterungsbedingte Glätte zurückzuführen sind. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden sowie auf Nebenstraßen und Brücken kann es weiterhin zu glatten Fahrbahnabschnitten kommen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer eindringlich, ihr Fahrverhalten den aktuellen Witterungsbedingungen anzupassen. Dazu zählen insbesondere eine reduzierte Geschwindigkeit, vorausschauendes Fahren, größere Abstände sowie eine angepasste Bereifung. Auch Fußgänger und Radfahrer sollten erhöhte Vorsicht walten lassen. Die Polizei wird die Verkehrslage weiterhin beobachten und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, umsichtig und rücksichtsvoll am Straßenverkehr teilzunehmen.

Stuhr - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag kam es gegen 13:15 Uhr in Stuhr-Heiligenrode, auf der Heiligenroder Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 63-jähriger Mann aus Bielefeld fuhr mit seinem Wohnmobil in Richtung Fahrenhorst. Ihm kam ein LKW entgegen. In einer Kurve soll der Lkw in den Gegenverkehr gekommen sein, sodass sich beide Außenspiegel berührten und dadurch Sachschaden entstand. Der Lkw setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421-8066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell