Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen und Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr wurde ein 19-jähriger Mitfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 214 an der Abfahrt Sulingen-Ost leicht verletzt. Ein 22-Jähriger wollte mit seinem Pkw an der Abfahrt nach links auf die B 214 einfahren. Hierbei übersah der den Pkw eines 33-jährigen Fahrers, der auf der B 214 unterwegs war. Beide Pkw kollidierten und der 19-jährige Mitfahrer im Pkw des 22-Jährigen erlitt leicht Verletzungen. Der Schaden wird auf ca. 10000 Euro beziffert.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Montagmittag wurde eine Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Zur Kleinbahn / Am Bahnhof leicht verletzt. Ein 60-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw an der Einmündung aus der Straße Zur Kleinbahn auf die Straße Am Bahnhof einbiegen und übersah dabei den Pkw der 38-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde die 38-Jährige leicht verletzt. Ihre beiden mitfahrenden Kinder (11 und 14 Jahre) bleiben unverletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell