Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Siedenburg - Garagenbrand ---

Diepholz (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Mühlenstraße in Siedenburg eine Garage in Brand. Durch das Feuer in der Doppelgarage zwischen zwei Häusern entstand zunächst starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am Wohnhaus wurde der Dachstuhl beschädigt, ein weiteres Übergreifen konnte die Feuerwehr verhindern. Die Hausbewohner und Anwohner der umliegenden Häuser hatten sich vorsorglich bereits in Sicherheit gebracht. Nach dem Ende der Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Hinweise auf ein mutwilliges Herbeiführen des Brandes gibt es bislang nicht. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell