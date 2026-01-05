PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Siedenburg - Garagenbrand ---

Diepholz (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Mühlenstraße in Siedenburg eine Garage in Brand. Durch das Feuer in der Doppelgarage zwischen zwei Häusern entstand zunächst starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am Wohnhaus wurde der Dachstuhl beschädigt, ein weiteres Übergreifen konnte die Feuerwehr verhindern. Die Hausbewohner und Anwohner der umliegenden Häuser hatten sich vorsorglich bereits in Sicherheit gebracht. Nach dem Ende der Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Hinweise auf ein mutwilliges Herbeiführen des Brandes gibt es bislang nicht. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 10:25

    POL-DH: --- Weyhe - Aufbrüche auf Firmengelände ---

    Diepholz (ots) - In der Zeit von Donnerstag letzte Woche (Neujahr) bis Sonntag haben Unbekannte auf einem Firmengelände in der Industriestraße mehrere Container, einen Wohnwagen und Pkw's aufgebrochen. Der oder die Täter überwanden den Zaun um das Firmengelände. Sie brachen gewaltsam zwei Container und einen Wohnwagen auf. Weiter wurden drei abgemeldete Pkw aufgebrochen und es wurde versucht, einen Pkw kurz zu ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 12:55

    POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 04.01.2026

    Diepholz (ots) - Verkehrsunfall mit einer Katze in Diepholz - Besitzer gesucht Am vergangenen Dienstagabend, den 30.12.2025 wurde auf der B 69 zwischen Diepholz und Vechta im Bereich Aschen-Schobrink eine schwarz-weiße Katze angefahren und verletzt. Ein Schaden am Pkw ist nicht entstanden. Das Tier wurde anschließend von der Polizei zu einem Tierarzt verbracht und dort versorgt. Der Tierhalter konnte bislang nicht ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 12:46

    POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 03.01.2026

    Diepholz (ots) - Vermehrt Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte im Inspektionsbereich Im gesamten Inspektionsbereich kam es vermehrt zu Verkehrsunfällen, die auf witterungsbedingte Glätte zurückzuführen sind. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden sowie auf Nebenstraßen und Brücken kann es weiterhin zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren