Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Unfallflüchtiger ermittelt - Weyhe, Auffahrunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Syke - Unfallflüchtiger ermittelt

In der Straße Hachedamm ist am Mittwochvormittag gegen 09.05 Uhr ein Pkw von einem zunächst Unbekannten angefahren und erheblich beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete zunächst, konnte aber von der Polizei ermittelt werden. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug an dem am Straßenrand geparkten Pkw vorbeigefahren, hatte ihn touchiert und erheblich beschädigt. Zeugen konnten das Kennzeichen des verursachenden Lkw ablesen und der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen führten zu einem 62-jährigen Lkw-Fahrer einer Firma aus Schenefeld. An dem beschädigten Mercedes entstand ein Schaden von mindestens 10000 Euro. Der 62-jährige Lkw-Fahrer muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Weyhe - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Auffahrunfall in der Leester Straße wurden am Mittwochmittag gegen 14.15 Uhr zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 57-jähriger Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug nach links in die Straße Kurzer Weg abbiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 72-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw des 57-Jährigen auf. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

