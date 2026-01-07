Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbrecher flüchtet - Bruchhausen-Vilsen, Einbruch - Weyhe, Schiebtor beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbrecher flüchtet

Am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr versuchte ein Unbekannter im Eschenweg in ein Haus einzubrechen, wurde aber entdeckt und musste flüchten. Der Unbekannte versuchte gewaltsam durch die Hauseingangstür in das Wohnhaus zu gelangen. Die Bewohnerin des Hauses war zu Hause und bemerkte den Einbrecher. Sie schaltete das Licht ein, woraufhin der Unbekannte sofort flüchtete. Da alles sehr schnell ablief, konnte die Bewohnerin nur einen dunkel gekleideten Mann erkennen. Dieser flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

Die längere Abwesenheit der Hausbewohner nutzte ein Einbrecher und verschaffte sich in der Zeit vom 23.12.25 bis 06.01.26 gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Harmisser Straße. Der oder die Täter waren gewaltsam durch eine Terrassentür ins Haus gelangt. Ob sie Diebesgut entwenden konnten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Entdeckt wurde der Einbruch am 06.01.26 von einem Nachbarn. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - Schiebetor erheblich beschädigt

Ein Unbekannter ist im Laufe des Dienstags, von 08.45 Uhr bis 17.30 Uhr, in der Waldstraße gegen ein elektronisches Schiebtor gefahren und hat es erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Verursacher mit seinem Fahrzeug auf schneeglatter Straße von de Fahrbahn abgekommen und gegen das Tor geprallt. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem elektronischen Tor entstand ein Schaden von mindestens 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell