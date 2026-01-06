Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Bauwagen

Northeim (ots)

Northeim OT Schedinghausen, Kreisstraße 423, Freitag, 19.12.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 05.01.2026, 08.00 Uhr

SCHNEDINGHAUSEN (Wol)

Im Zeitraum von Freitag, den 19.12.2025 ca. 13.00 Uhr bis Montag, den 05.01.2026 ca. 08.00 Uhr haben unbekannte Personen versucht in einen Bauwagen Nähe der Kreisstraße 423 einzubrechen.

Der Bauwagen befindet sich auf einem Feldweg zwischen Berwartshausen und Schnedinghausen. Die unbekannten Personen entfernten das Fenster gänzlich aus dem Rahmen. Innerhalb des Bauwagens gab es keinerlei Veränderungen, weshalb ein Betreten des Bauwagens nicht gesichert ist.

Es kam zu einem Sachschaden von ca. 150 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell