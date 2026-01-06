POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruch
Northeim (ots)
Northeim, Paul-Lincke-Straße, Sonntag, 04.01.2026, 12.00 Uhr bis Montag, 05.01.2026, 09.50 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Im Zeitraum von Sonntag ca. 12.00 Uhr bis Montag ca. 09.50 Uhr haben unbekannte Personen versucht in ein Einfamilienhaus in der Paul-Lincke-Straße in Northeim einzubrechen.
Die Personen hebelten ein Fenster auf, betraten jedoch aus bisher unbekannten Gründen das Haus anschließend nicht. Durch das Aufhebeln entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell