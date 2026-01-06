Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruch

Northeim (ots)

Northeim, Paul-Lincke-Straße, Sonntag, 04.01.2026, 12.00 Uhr bis Montag, 05.01.2026, 09.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Sonntag ca. 12.00 Uhr bis Montag ca. 09.50 Uhr haben unbekannte Personen versucht in ein Einfamilienhaus in der Paul-Lincke-Straße in Northeim einzubrechen.

Die Personen hebelten ein Fenster auf, betraten jedoch aus bisher unbekannten Gründen das Haus anschließend nicht. Durch das Aufhebeln entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell