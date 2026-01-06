Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eisschicht vom Fahrzeugdach gefallen

Northeim (ots)

Northeim, Harztor, Montag, 05.01.2026, 15.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 15.20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Kalefelder die Bundesstraße 241 aus Hammenstedt in Richtung Northeim. Als ihm ein Kastenwagen entgegenkam, fiel von diesem eine Eisschicht vom Fahrzeugdach und traf die Frontscheibe der Sattelzugmaschine des Kalefelders. Die Frontscheibe riss teilweise.

Der unbekannte Fahrzeugführer des Kastenwagens fuhr weiter in Richtung Katenburg. Hinweise auf den Fahrzeugführer gibt es nicht. Der weiße Kastenwagen hatte eine "Europcar" Beschriftung.

Es entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

