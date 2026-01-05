PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt auf winterglatter Fahrbahn verunfallt - junge Frau leicht verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, B3, Sonntag, 04.01.2026, 05.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Auf der Bundesstraße 3 zwischen Nörten-Hardenberg und Sudheim verunfallte in den Morgenstunden des vergangenen Sonntages eine 27-jährige Frau mit ihrem Pkw. Die junge Frau befuhr die B3 aus Richtung Nörten-Hardenberg in Richtung Sudheim und kam nach einer dortigen Linkskurve auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und schließlich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich neben der Fahrbahn liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 22:24

    POL-NOM: Fahrraddiebstahl

    Bad Gandersheim (ots) - Ort: 37581 Bad Gandersheim, Bahnhofstraße 1, Fahrradstellplatz am Bahnhof Tatzeitraum: Dienstag, 30.12.2025, 08:40 Uhr - Sonntag, 04.01.2026, 17.00 Uhr In dem oben genannten Zeitraum entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrrad, welches am Bahnhof im Bereich des Fahrradstellplatzes ab- und angeschlossen wurde. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgraues bis schwarzes (Klapp-)Pedelec mit grün-blauen Applikationen ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 14:48

    POL-NOM: Glatteis - ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

    Northeim (ots) - Northeim (pel), B241, Northeim Richtung Hammenstedt, Samstag, 03.01.2026, gegen 17:50 Uhr. Am Samstag gegen 17.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 20-Jähriger aus Wernigerode leicht verletzte. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Ford Fiesta die B 241 von Northeim in Richtung Hammenstedt. Auf Grund der winterglatten Fahrbahn musste er ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 14:18

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

    Northeim (ots) - Northeim (pel), Göttinger Straße, am Kreisverkehr, Ecke Eichstätte, Samstag, 03.01.2026, gegen 17.35 Uhr. Am Samstag befuhr ein 29-jähriger Mann aus Northeim mit seinem Audi hinter dem Renault eines 37-Jährigen aus Northeim die Göttinger Straße in Northeim in Richtung Stadtmitte. Am Kreisverkehr, an der Ecke zur Eichstätte, muss der 37-Jährige anhalten. Vermutlich auf Grund winterglatter Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren