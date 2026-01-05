Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt auf winterglatter Fahrbahn verunfallt - junge Frau leicht verletzt

Northeim

37176 Nörten-Hardenberg, B3, Sonntag, 04.01.2026, 05.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Auf der Bundesstraße 3 zwischen Nörten-Hardenberg und Sudheim verunfallte in den Morgenstunden des vergangenen Sonntages eine 27-jährige Frau mit ihrem Pkw. Die junge Frau befuhr die B3 aus Richtung Nörten-Hardenberg in Richtung Sudheim und kam nach einer dortigen Linkskurve auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und schließlich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich neben der Fahrbahn liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.500 Euro.

