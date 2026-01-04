Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots)

Northeim (pel), Göttinger Straße, am Kreisverkehr, Ecke Eichstätte, Samstag, 03.01.2026, gegen 17.35 Uhr.

Am Samstag befuhr ein 29-jähriger Mann aus Northeim mit seinem Audi hinter dem Renault eines 37-Jährigen aus Northeim die Göttinger Straße in Northeim in Richtung Stadtmitte.

Am Kreisverkehr, an der Ecke zur Eichstätte, muss der 37-Jährige anhalten. Vermutlich auf Grund winterglatter Fahrbahn konnte der 29-Jährige seinen Audi nicht mehr bremsen und fuhr auf den Renault auf. Dabei wird der Renault-Fahrer leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell