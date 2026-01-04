POL-NOM: Unerlaubt vom Unfallort entfernt
Einbeck (ots)
Oldendorfer Straße, Markoldendorf
Im Zeitraum vom Freitag, den 02.01.2026 ca. 18:00 Uhr, bis Samstag, den 03.01.2026 ca. 10:00 Uhr, hat eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug in der Oldendorfer Straße ein anderes Fahrzeug touchiert. Um eine Schadensregulierung wurde sich nicht gekümmert. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Einbeck oder Dassel.
