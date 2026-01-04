POL-NOM: Glatteis - ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall
Northeim (ots)
Northeim (pel), B241, Northeim Richtung Hammenstedt, Samstag, 03.01.2026, gegen 17:50 Uhr.
Am Samstag gegen 17.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 20-Jähriger aus Wernigerode leicht verletzte.
Der 20-Jährige befuhr mit seinem Ford Fiesta die B 241 von Northeim in Richtung Hammenstedt. Auf Grund der winterglatten Fahrbahn musste er plötzlich bremsen.
Ein 35-Jähriger, der mit seinem Pkw dahinterfuhr, konnte noch rechtzeitig ausweichen. Hierbei entstand kein Schaden.
Ein 28-Jähriger aus dem hessischen Erzhausen konnte seinen VW Polo jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Ford Fiesta aus Wernigerode auf.
Der 20-Jährige im Ford Fiesta wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500,00 Euro
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell