PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Glatteis - ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Northeim (pel), B241, Northeim Richtung Hammenstedt, Samstag, 03.01.2026, gegen 17:50 Uhr.

Am Samstag gegen 17.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 20-Jähriger aus Wernigerode leicht verletzte.

Der 20-Jährige befuhr mit seinem Ford Fiesta die B 241 von Northeim in Richtung Hammenstedt. Auf Grund der winterglatten Fahrbahn musste er plötzlich bremsen.

Ein 35-Jähriger, der mit seinem Pkw dahinterfuhr, konnte noch rechtzeitig ausweichen. Hierbei entstand kein Schaden.

Ein 28-Jähriger aus dem hessischen Erzhausen konnte seinen VW Polo jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Ford Fiesta aus Wernigerode auf.

Der 20-Jährige im Ford Fiesta wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500,00 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 14:18

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

    Northeim (ots) - Northeim (pel), Göttinger Straße, am Kreisverkehr, Ecke Eichstätte, Samstag, 03.01.2026, gegen 17.35 Uhr. Am Samstag befuhr ein 29-jähriger Mann aus Northeim mit seinem Audi hinter dem Renault eines 37-Jährigen aus Northeim die Göttinger Straße in Northeim in Richtung Stadtmitte. Am Kreisverkehr, an der Ecke zur Eichstätte, muss der 37-Jährige anhalten. Vermutlich auf Grund winterglatter Fahrbahn ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:14

    POL-NOM: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

    Einbeck (ots) - Oldendorfer Straße, Markoldendorf Im Zeitraum vom Freitag, den 02.01.2026 ca. 18:00 Uhr, bis Samstag, den 03.01.2026 ca. 10:00 Uhr, hat eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug in der Oldendorfer Straße ein anderes Fahrzeug touchiert. Um eine Schadensregulierung wurde sich nicht gekümmert. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:12

    POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholkonsum und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Einbeck (ots) - K528 zw. Markoldendorf und Deitersen, 03.01.2026, 06:30 Uhr Der 29-jährige Fahrzeugführer befährt die K528 und kommt rechts von der Fahrbahn ab und rutscht hierbei in den Graben. Der Fahrzeugführer meldet diesen Unfall der Polizei. Vor Ort stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol steht und nicht im Besitz einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren