Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Glatteis - ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Northeim (pel), B241, Northeim Richtung Hammenstedt, Samstag, 03.01.2026, gegen 17:50 Uhr.

Am Samstag gegen 17.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 20-Jähriger aus Wernigerode leicht verletzte.

Der 20-Jährige befuhr mit seinem Ford Fiesta die B 241 von Northeim in Richtung Hammenstedt. Auf Grund der winterglatten Fahrbahn musste er plötzlich bremsen.

Ein 35-Jähriger, der mit seinem Pkw dahinterfuhr, konnte noch rechtzeitig ausweichen. Hierbei entstand kein Schaden.

Ein 28-Jähriger aus dem hessischen Erzhausen konnte seinen VW Polo jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Ford Fiesta aus Wernigerode auf.

Der 20-Jährige im Ford Fiesta wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500,00 Euro

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell