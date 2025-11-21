Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: An KiTa gehebelt
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte Täter haben von Mittwoch auf Donnerstag an Fenstern und Türen eines Kindergartens am Blücherweg gehebelt. Rein kam niemand, die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 0235190990 entgegen. (lubo)
