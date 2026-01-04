Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37581 Bad Gandersheim, Bahnhofstraße 1, Fahrradstellplatz am Bahnhof Tatzeitraum: Dienstag, 30.12.2025, 08:40 Uhr - Sonntag, 04.01.2026, 17.00 Uhr

In dem oben genannten Zeitraum entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrrad, welches am Bahnhof im Bereich des Fahrradstellplatzes ab- und angeschlossen wurde. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgraues bis schwarzes (Klapp-)Pedelec mit grün-blauen Applikationen der Marke HITWAY. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05832/95390 in Verbindung zu setzen. (lud)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell