PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37581 Bad Gandersheim, Bahnhofstraße 1, Fahrradstellplatz am Bahnhof Tatzeitraum: Dienstag, 30.12.2025, 08:40 Uhr - Sonntag, 04.01.2026, 17.00 Uhr

In dem oben genannten Zeitraum entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrrad, welches am Bahnhof im Bereich des Fahrradstellplatzes ab- und angeschlossen wurde. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgraues bis schwarzes (Klapp-)Pedelec mit grün-blauen Applikationen der Marke HITWAY. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05832/95390 in Verbindung zu setzen. (lud)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 14:48

    POL-NOM: Glatteis - ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

    Northeim (ots) - Northeim (pel), B241, Northeim Richtung Hammenstedt, Samstag, 03.01.2026, gegen 17:50 Uhr. Am Samstag gegen 17.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 20-Jähriger aus Wernigerode leicht verletzte. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Ford Fiesta die B 241 von Northeim in Richtung Hammenstedt. Auf Grund der winterglatten Fahrbahn musste er ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 14:18

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

    Northeim (ots) - Northeim (pel), Göttinger Straße, am Kreisverkehr, Ecke Eichstätte, Samstag, 03.01.2026, gegen 17.35 Uhr. Am Samstag befuhr ein 29-jähriger Mann aus Northeim mit seinem Audi hinter dem Renault eines 37-Jährigen aus Northeim die Göttinger Straße in Northeim in Richtung Stadtmitte. Am Kreisverkehr, an der Ecke zur Eichstätte, muss der 37-Jährige anhalten. Vermutlich auf Grund winterglatter Fahrbahn ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:14

    POL-NOM: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

    Einbeck (ots) - Oldendorfer Straße, Markoldendorf Im Zeitraum vom Freitag, den 02.01.2026 ca. 18:00 Uhr, bis Samstag, den 03.01.2026 ca. 10:00 Uhr, hat eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug in der Oldendorfer Straße ein anderes Fahrzeug touchiert. Um eine Schadensregulierung wurde sich nicht gekümmert. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren