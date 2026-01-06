PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Mo. 05.01.2026, 13:15 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Tag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Altendorfer Tor/Barumstraße in Einbeck.

Der 60-jährige Northeimer beabsichtigte mit seinem Pkw von der Barumstraße nach links auf die Straße Altendorfer Tor abzubiegen, um seine Fahrt in Richtung Salzderhelden fortzuführen. Hierbei übersah er den von links kommenden 28-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der mit seinem Transporter in Richtung Innenstadt unterwegs war.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Keiner der Beteiligten wurde durch den Unfall verletzt.

Die Schadenshöhe wird auf über 3000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 08:41

    POL-NOM: Alleinbeteiligt auf winterglatter Fahrbahn verunfallt - junge Frau leicht verletzt

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, B3, Sonntag, 04.01.2026, 05.20 Uhr NORTHEIM (mil) - Auf der Bundesstraße 3 zwischen Nörten-Hardenberg und Sudheim verunfallte in den Morgenstunden des vergangenen Sonntages eine 27-jährige Frau mit ihrem Pkw. Die junge Frau befuhr die B3 aus Richtung Nörten-Hardenberg in Richtung Sudheim und kam nach einer dortigen ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 22:24

    POL-NOM: Fahrraddiebstahl

    Bad Gandersheim (ots) - Ort: 37581 Bad Gandersheim, Bahnhofstraße 1, Fahrradstellplatz am Bahnhof Tatzeitraum: Dienstag, 30.12.2025, 08:40 Uhr - Sonntag, 04.01.2026, 17.00 Uhr In dem oben genannten Zeitraum entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrrad, welches am Bahnhof im Bereich des Fahrradstellplatzes ab- und angeschlossen wurde. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgraues bis schwarzes (Klapp-)Pedelec mit grün-blauen Applikationen ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 14:48

    POL-NOM: Glatteis - ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

    Northeim (ots) - Northeim (pel), B241, Northeim Richtung Hammenstedt, Samstag, 03.01.2026, gegen 17:50 Uhr. Am Samstag gegen 17.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 20-Jähriger aus Wernigerode leicht verletzte. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Ford Fiesta die B 241 von Northeim in Richtung Hammenstedt. Auf Grund der winterglatten Fahrbahn musste er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren