Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Mo. 05.01.2026, 13:15 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Tag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Altendorfer Tor/Barumstraße in Einbeck.

Der 60-jährige Northeimer beabsichtigte mit seinem Pkw von der Barumstraße nach links auf die Straße Altendorfer Tor abzubiegen, um seine Fahrt in Richtung Salzderhelden fortzuführen. Hierbei übersah er den von links kommenden 28-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der mit seinem Transporter in Richtung Innenstadt unterwegs war.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Keiner der Beteiligten wurde durch den Unfall verletzt.

Die Schadenshöhe wird auf über 3000 Euro geschätzt.

