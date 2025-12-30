PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Gladbeck (ots)

In den frühen Morgenstunden gegen 03:10 Uhr kam es auf der Steinstraße zu einem Wohnungsbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung im 2. OG bereits in Vollbrand.

Zwei Bewohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung über eine Drehleiter gerettet. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor, weitere Hausbewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten.

Insgesamt waren drei Wohnungen betroffen, acht Personen mussten vorübergehend anderweitig untergebracht werden. Es gab keine Verletzten.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache und der Löschzug Süd, unterstützt durch den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Herten. 44 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen waren vor Ort.

Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.(MK)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gladbeck
Einsatzleitdienst
Tel.: 02043 99 - 2362


E-Mail: maik.koschewitz@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell

